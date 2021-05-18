مجددا… أسعار الذهب ترتفع لأعلى مستوى

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، وسجلت أعلى مستوياتها في نحو أربعة أشهر، مدعومة بانخفاض الدولار الأمريكي واستخدام المستثمرين المعدن الذي لا يدر عائدا للتحوط ضد ارتفاع التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1868.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ08:54 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الـ29 من يناير/كانون الثاني في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1869.60 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان، إنه ”من الواضح أن الاهتمام يتحول نحو التضخم، لكن ربما الأهم من ذلك أن الدولار الأمريكي يشهد ضعفا، وهو ما قد يكون المحرك الرئيس والأول“.

وأشار محللون إلى أن التدفقات الواردة إلى صناديق تداول الذهب تشير إلى أن المستثمرين يشترون الذهب للتحوط من مخاوف التضخم.

وزادت حيازات إس.بي.دي.آر جولد ترست، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، 0.7 في المئة إلى 1035.93 طن أمس الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ أواخر مارس/آذار.

وبالنسة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.1 في المئة إلى 28.49 دولار بعد أن سجلت خلال الجلسة أعلى مستوياتها منذ الثاني من فبراير/شباط.

وزاد البلاديوم 1.1 في المئة إلى 2932 دولارا، بينما انخفض البلاتين 0.6 في المئة إلى 1232 دولارا.