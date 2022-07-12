مجددا.. كورونا يرفع رأسه عاليا في عدد من دول العالم

في الوقت الذي انخفضت فيه إصابات كورونا العالمية، سجل الخبراء في عدد من الدول زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بعدوى الفيروس التاجي المستجد، خلال الأسابيع الماضية.

ووفقا للخبراء، احتلت فرنسا المرتبة الأولى حيث سجلت أكثر من 150 ألف إصابة في يوم واحد، تليها ألمانيا 130-140 ألف إصابة واحتلت إيطاليا المرتبة الثالثة، حيث سجلت أكثر من 100 ألف إصابة في يوم واحد.

وسجل الخبراء، ارتفاع عدد الإصابات في بلجيكا منذ بداية الصيف بمقدار ستة اضعاف، وفي اليونان بمقدار أربعة أضعاف، وفي هولندا والنمسا ثلاثة أضعاف وتضاعف العدد في إسبانيا. مقابل هذا سجل انخفاض عدد الإصابات في البرتغال، واستقرار الأوضاع في عدد من بلدان أوروبا الشرقية.

ويلاحظ ارتفاع عدد الإصابات في بلدان أمريكا اللاتينية، ففي المكسيك ارتفع معدل انتشار “كوفيد-19” بعشرة أضعاف، حيث تسجل يوميا حوالي 30 ألف إصابة يوميا. وأما في البرازيل فيصل عدد الإصابات إلى حوالي 70 ألف إصابة يوميا على مدى أسبوعين. و تسجل في كولومبيا حوالي 3200 إصابة، وفي تشيلي حوالي 8 آلاف إصابة، في حين لم تعلن الأرجنتين عن زيادة في الإصابات.

وأما في آسيا، فقد سجلت في الهند أكثر من 20 ألف إصابة، كما يزداد عدد الإصابات في اليابان ويصل حاليا إلى حوالي 50 ألف إصابة في اليوم. وازدادت الإصابات في تركيا بمقدار خمسة أضعاف. كما سجل ارتفاع طفيف في عدد الإصابات في إندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في عدد الوفيات بين المصابين بعدوى الفيروس التاجي المستجد، حيث توفي 1600 شخص خلال أسبوع وتأتي البرازيل بالمرتبة الثانية بـ 14 وفاة أقل من الولايات المتحدة واحتلت ألمانيا المرتبة الثالثة حوالي 600 وفاة.