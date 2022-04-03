الخميس 6 رمضان 1443 ﻫ - 7 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجزرة بوتشا.. واشنطن تصف صور الجثث بالـ”مروعة”

3 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 3 - أبريل - 2022 11:31 مساءً
مجزرة بوتشا الأوكرانية

مجزرة بوتشا الأوكرانية

A A A
طباعة المقال

في أول تعليق لواشنطن على صور الجثث في بلدة بوتشا الأوكرانية، قالت السفارة الأمريكية في كييف على تويتر إن الصور التي خرجت من بلدة بوتشا الأوكرانية ومناطق أخرى انسحبت منها قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “مروعة”.

وأضافت “حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بمتابعة المساءلة باستخدام كل أداة متاحة. لا يمكننا أن نقف صامتين والعالم بحاجة إلى معرفة ما حدث وعلينا جميعا التحرك”.

واتهمت أوكرانيا اليوم الأحد القوات الروسية بارتكاب “مذبحة” في بلدة بوتشا.

ونفت وزارة الدفاع الروسية المزاعم الأوكرانية.

مزيد من العقوبات

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اتهم القوات الروسية بتعمد ارتكاب مذبحة في بوتشا، وفق تعبيره. وقال -في تغريدة- إن ما جرى في بوتشا يهدف إلى القضاء على أكبر عدد ممكن من الأوكرانيين.

وطالب كوليبا مجموعة دول السبع بحظر المواد البترولية الروسية، وإغلاق جميع الموانئ أمام سفن روسيا وبضائعها، وفصل بنوكها عن نظام سويفت.

وكان نائب وزير الدفاع الأوكراني أعلن أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على منطقة كييف كاملة.

وعُثر اليوم الأحد على 57 جثة في مقبرة جماعية، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول الإغاثة المحلي سيرهي كابليتشني.

كما أظهرت صورٌ حجم الدمار الذي شهده مطار أنتونوف (قرب كييف) والذي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليه أيضا.

ودعا رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمهال شركاء بلاده لفرض مزيد من العقوبات على روسيا، “بعد أن أظهرت جرائمها وجهها الحقيقي”، على حد قوله.

    المزيد من أخبار العالم

    الدولار الأميركي(رويترز)
    الدولار الأميريكي يقفز لأعلى مستوى منذ عامين
    بتهمة التجسس.. بولندا تعتقل اثنين من روسيا البيضاء
    ارتفاع أسعار وقود الطائرات بأمريكا
    الإدارة الأمريكية تراقب ارتفاع أسعار وقود الطائرات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    كيليان مبابي
    مبابي قرّر البقاء في باريس سان جيرمان!
    بهاء الحريري
    بهاء الحريري: حركة “سوا” ستكسر المحرّمات ورئيسها سيكون مسيحياً
    جثث مدنيين ملقاة في الشوارع (رويترز)
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا.. ناجون من معارك بوتشا الطاحنة يروون حكايا من الخيال