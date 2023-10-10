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مجزرة جديدة.. الطيران الإسرائيلي يدمر حي الكرامة وسط غزة بالكامل

منذ 5 دقائق
إسرائيل تقصف حي الكرامة في قطاع غزة

إسرائيل تقصف حي الكرامة في قطاع غزة

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أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء (الثلاثاء 10-10-2023) أن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية تدمر حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بسيل من الغارات المتواصلة.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم الوزارة في بيان مقتضب، إن القصف الإسرائيلي خلف عددا من الشهداء والجرحى. وأشار إلى تعذر وصول مركبات الدفاع المدني والإسعاف إلى منطقة القصف الإسرائيلي “بفعل كثافة الغارات الإسرائيلية وتدمير الطرق المؤدية”.

ونقلت الأناضول عن شهود عيان من مكان القصف قولهم إن المنطقة “تتعرض لإبادة بعشرات الغارات الإسرائيلية التي شكلت حزاماً نارياً واسعاً، وطالت المنشآت السكنية والطرق”.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته على القطاع لليوم الخامس على التوالي مخلفا أكثر من 900 شهيد و4 آلاف جريح ودمارا هائلا طال مبان سكنية ومرافق حيوية.

في السياق كشف وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد القتلى الإسرائيليين بمعركة طوفان الأقصى قد ارتفع وباتت الحصيلة الحالية عي 1200 قتيل.

 

    المصدر :
  • الجزيرة

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