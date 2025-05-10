مجزرة جديدة في غزة.. وتحذيرات أممية من كارثة إنسانية خانقة!

فلسطينيون يحملون مصابًا بعد غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة، 7 مايو/أيار 2025. رويترز

لليوم الرابع والخمسين على التوالي منذ استئناف العدوان، يواصل الجيش الإسرائيلي خنق قطاع غزة عبر الحصار الكامل ومنع دخول المساعدات الإغاثية والمواد الأساسية، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية. وفي ظل تصاعد الجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

واستشهدت عائلة فلسطينية كاملة، فجر اليوم السبت، إثر قصف جوي استهدف خيمة تؤوي نازحين في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى محو العائلة بالكامل من السجل المدني. والشهداء هم: صقر أحمد فؤاد طليب، وزوجته هند عمر أبو الكاس (طليب)، وأطفالهما أحمد، حمزة، وعبد العزيز.

ووصل جثمان الشهيد محمد سعيد البردويل إلى مستشفى ناصر في خانيونس، عقب استهدافه من قبل البحرية الاسرائيلية في عرض بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما أفادت مصادر محلية بوقوع إصابتين جراء قصف مدفعي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة المواصي غرب رفح، بالتزامن مع قصف جوي استهدف محيط مسجد معاوية على شاطئ بحر رفح.

وقام الطيران الاسرائيلي باطلاق نيران أسلحته الرشاشة تجاه منازل الفلسطينيين شرق مدينة غزة، في وقت استهدفت فيه المدفعية الاسرائيلية مناطق شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.

كذلك نفذ الجيش الاسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ سكنية في مدينة رفح، وحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وشهدت المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط القطاع قصفًا مدفعيًا متواصلًا، تزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات الاسرائيلية المتمركزة شمال غرب بيت لاهيا شمالي القطاع.

مجاعة خانقة

من جهتها، حذرت حكومة غزة من خطر المجاعة التي تهدد حياة أكثر من 65 ألف طفل في القطاع، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات والمواد الأساسية منذ أكثر من شهرين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة -في بيان- إن الاحتلال الإسرائيلي يُهندس مجاعة تفتك بالمدنيين، ويواصل ارتكاب جريمة منظمة بحق أكثر من 2.4 مليون مدني، من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول 39 ألف شاحنة مساعدات ووقود ودواء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأضاف أن جميع المخابز في قطاع غزة توقفت عن العمل منذ 40 يوما، مما أدى إلى حرمان السكان من الخبز، الغذاء الأساسي، وتفاقم المجاعة وسوء التغذية، لا سيما بين الأطفال والمرضى وكبار السن.

وأشار إلى أن آلاف الأطفال أصبحوا مهددين بالموت بسبب سوء التغذية وانعدام الغذاء، نتيجة استخدام إسرائيل سياسة التجويع سلاحا ضد المدنيين.

تحذير أممي

في غضون ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن قطاع غزة تحت حصار تام للشهر الثالث على التوالي.

وأضاف أن 70% من سكان قطاع غزة داخل مناطق عسكرية أو تحت أوامر بالنزوح أو كليهما.

وذكر المكتب الأممي أن الناس يموتون في غزة، وأنه على استعداد لتكثيف المساعدات فور رفع الحصار.

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم اليونيسف، جيمس إلدر، إن استخدام المساعدات الإنسانية كطُعم لإجبار السكان على النزوح، خاصة من الشمال إلى الجنوب، “يخلق خيارًا مستحيلًا بين النزوح والموت”.

كما أكدت جولييت توما، مديرة الإعلام والتواصل في وكالة “الأونروا”، أنه “لا مفر لأهل غزة، الموت يلاحقهم أينما ذهبوا، فلا مكان آمن”، مضيفة أن “التقاعس واللامبالاة باتا السمة الأبرز في مجريات الأحداث، وكأن العالم يطبّع نزع الإنسانية ويتغاضى عن جرائم تُبث مباشرة أمام أعيننا”.

وفي السياق الصحي، قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، إن أكثر من 10,500 مريض في غزة بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل، بينهم 4,000 طفل، مشيرة إلى أنه لم يتم إجلاء سوى 122 مريضًا منذ استئناف العدوان.

وأضافت أن النظام الصحي لم يشهد تحويلًا للمساعدات، وأن الأدوية والإمدادات الطبية تنفد بسرعة شديدة بسبب الظروف المعيشية المتدهورة واستمرار القصف، مؤكدة أن “المشكلة لا تتعلق بفشل إيصال المساعدات داخل غزة، بل بمنع إدخالها”.

وتواصل إسرائيل حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطيني قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب الإسرائيلية -التي تدعمها الولايات المتحدة– أكثر من 172 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.