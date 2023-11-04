مجزرة جديدة.. 33 شهيداً في قصف إسرائيلي على مخيم المغازي بغزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأحد سقوط عشرات الشهداء والجرحي في قصف عنيف استهدف مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية أن 33 شهيدا سقطوا في القصف، والرقم مرشح للارتفاع، فيما لم يتضح بعد عدد الجرحى تحديدا.

وشهد السبت استمرارا للقصف الإسرائيلي المكثف على مختلف مناطق قطاع غزة، وسط اشتباكات ميدانية مع مقاتلي حركة حماس في عدد من المحاور، فيما تزداد حدة المآسي اليومية التي يعاني منها سكان القطاع.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، إن عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية بالقطاع ارتفع إلى 9488، منهم 3900 طفل منذ 7 أكتوبر.

وأضاف القدرة أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في جباليا أسفر عن استشهاد 15 وإصابة ما يزيد على 70، مشيرا إلى أن العدد مرشح للزيادة.

وأكد أن إسرائيل تتعمد منع خروج الجرحى من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ومنه إلى معبر رفح البري، مشيرا إلى أن مستشفيات القطاع متكدسة بالجرحى من الحالات الحرجة والخطرة “ونفقد يوميا العديد منهم”.

وفيما يخص الطواقم الطبية، كشف القدرة أن 150 من أفرادها استشهدوا وجرى تدمير 57 سيارة إسعاف، مضيفا أن إسرائيل تتعمد استهداف 105 من المؤسسات الصحية وأخرجت 16 مستشفى عن الخدمة.