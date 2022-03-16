مجزرة "طابور خبز".. مقتل 10 أشخاص بقصف روسي في مدينة أوكرانية

أعربت الولايات المتحدة، عن إدانتها إطلاق القوات الروسية، الأربعاء، النار على مدنيين كانوا يقفون في طابور للحصول على الخبز في تشيرنيهيف، بشمال أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص.

وقالت السفارة الأميركية في أوكرانيا “القوات الروسية قتلت 10 أشخاص كانوا في طابور لشراء الخبز بمدينة تشيرنيهيف”.

وأكدت السفارة في تغريدة لها على تويتر بأنه “يجب أن تتوقف مثل هذه الهجمات المروعة”.

وشددت على أن الولايات المتحدة “تدرس جميع الخيارات المتاحة لضمان المساءلة عن أي جرائم فظيعة في أوكرانيا”.

Today, Russian forces shot and killed 10 people standing in line for bread in Chernihiv. Such horrific attacks must stop. We are considering all available options to ensure accountability for any atrocity crimes in Ukraine. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 16, 2022

وتخضع العاصمة كييف، لحظر تجول منذ مساء الثلاثاء وحتى صباح الخميس، بعد غارات عدة استهدفت مباني سكنية يومي الاثنين والثلاثاء.

وسمع دوي انفجارات قوية فجر الأربعاء في العاصمة الأوكرانية، تلاها تصاعد أعمدة الدخان الأسود فوق المدينة حيث أسفرت غارات روسية على مبان سكنية عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

تنهي حرب روسيا على أوكرانيا اليوم أسبوعها الثالث، حيث واصل الجيش الروسي عملياته العسكرية من مختلف المحاور والجبهات خصوصا في العاصمة حيث دوت صفارات الإنذار منذ الصباح وسقطت صواريخ، وسط تأكيد القائد العام للجيش الأوكراني أن الدفاع عن كييف مهمة إستراتيجية.

وفي ماريوبول الإستراتيجية المطلة على الساحل الشمالي لبحر آزوف جنوب شرقي أوكرانيا، قالت سلطات المدينة إن البحرية الروسية تشارك في القصف وسط استمرار عمليات إجلاء المدنيين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وعلى الجانب السياسي، رفضت أوكرانيا مقترحا لتحولها إلى دولة محايدة على غرار النمسا أو السويد، ويأتي ذلك ردا على تصريحات الكرملين بأن من شأن الاتفاق على هذه الصيغة أن يكون حلا وسطا لإنهاء الصراع.