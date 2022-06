مجزرة "طابور خبز".. مقتل 10 أشخاص بقصف روسي في مدينة أوكرانية

أعربت الولايات المتحدة، عن إدانتها إطلاق القوات الروسية، الأربعاء، النار على مدنيين كانوا يقفون في طابور للحصول على الخبز في تشيرنيهيف، بشمال أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل 10 أشخاص.

وقالت السفارة الأميركية في أوكرانيا “القوات الروسية قتلت 10 أشخاص كانوا في طابور لشراء الخبز بمدينة تشيرنيهيف”.

وأكدت السفارة في تغريدة لها على تويتر بأنه “يجب أن تتوقف مثل هذه الهجمات المروعة”.

وشددت على أن الولايات المتحدة “تدرس جميع الخيارات المتاحة لضمان المساءلة عن أي جرائم فظيعة في أوكرانيا”.

Today, Russian forces shot and killed 10 people standing in line for bread in Chernihiv. Such horrific attacks must stop. We are considering all available options to ensure accountability for any atrocity crimes in Ukraine.

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 16, 2022