مجزرة في جنوب قطاع غزة.. 24 شهيداً جراء العدوان الإسرائيلي

من مكان القصف الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، اغتيال خالد منصور قائد لواء المنطقة الجنوبية في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، “إنه تم استهداف خالد منصور قائد لواء المنطقة الجنوبية في سرايا القدس في رفح بعد استهداف قصف منزلا يعود لعائلة المدلل، كما استشهد مواطن اخر في الغارة”.

ورد القيادي في حركة الجهاد، خالد البطش، على إعلان الاحتلال اغتيال خالد منصور، قائلا: «لم نتأكد من اغتيال القيادي خالد منصور حتى الآن».

وأفادت وسائل إعلام من غزة بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مدينة رفح، حيث شنت غارة مكثفة على رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

كما أكد الدفاع المدني في رفح انتشال شهيد وعدد من المصابين تحت أنقاض 3 منازل.

وأضاف إن هناك العديد من الإصابات في قصف جوي إسرائيلي على منزل يعود لعائلة قيادي بالجهاد في رفح.

كما أكدت مصادر للغد استشهاد نجل قيادي في حركة الجهاد خلال القصف.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 24 شهيدا والإصابات إلى أكثر من 200 منذ أمس الجمعة، حسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم سلسلة غارات على أراض زراعية ومنازل إضافة إلى نقاط عسكرية للفصائل في القطاع.

بينما أطلقت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي رشقات صاروخية باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وأعلنت سرايا القدس قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية.