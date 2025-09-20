مجلة "بروفيل" الإخبارية: إقالة موظف بقطاع الطاقة في النمسا بزعم التجسس لروسيا

ذكرت مجلة بروفيل الإخبارية أن مجموعة (أو.إم.في) النمساوية للنفط والغاز والكيماويات أقالت موظفا بزعم التجسس لصالح روسيا، مضيفة أنه جرى استدعاء دبلوماسي روسي إلى وزارة الخارجية في فيينا في إطار القضية.

وقالت المجلة إن موظف شركة أو.إم.في جذب الانتباه نتيجة اجتماعاته مع دبلوماسي روسي تشتبه أجهزة الاستخبارات الغربية في أنه عميل لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسي (إف.إس.بي).

وقالت المجلة إن جهاز الأمن النمساوي راقب الموظف، الذي لم يتم الكشف عن هويته، لعدة شهور.

وأبلغت شركة أو.إم.في رويترز بأنها أنهت عقد الموظف بأثر فوري وأنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات المعنية.

وقال متحدث باسم أو.إم.في “لأسباب تتعلق بحماية البيانات، لا يمكننا التعليق على مزيد من التفاصيل المتعلقة بعلاقات العمل الفردية”.

وقالت وزارة الخارجية النمساوية لرويترز إنها على علم بالادعاءات والإجراءات ضد دبلوماسي روسي.

ولم يتسن الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الروسية.

ووفقا لتقرير بروفيل، فقد تم إعارة موظف شركة أو.إم.في مؤقتا إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في الإمارات، التي تمتلك حصة 25 بالمئة في أو.إم.في.

ومن المقرر أن تدمج شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أو.إم.في شركتيهما في مجال البولي أوليفين، بروج وبورياليس، لإنشاء شركة عملاقة في مجال الكيماويات بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار.

وقالت المجلة إن موظف أو.إم.في كان على علم بتفاصيل عن الشركتين وأطلع الدبلوماسي الروسي على معلومات خلال لقاءات في فيينا.

ولم ترد أدنوك بعد على طلب للتعليق.