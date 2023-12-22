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مجلس الأمن الدولي أرجأ مجدداً التصويت على مشروع قرار بشأن غزة

منذ ساعتين
مجلس الأمن الدولي - ارشيفية

مجلس الأمن الدولي - ارشيفية

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أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدّداً حتى الجمعة، التصويت على مشروع قرار يهدف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، في نصّ أصبح بنسخته الأخيرة ضعيفاً جداً بعدما خلا من أيّ دعوة لوقف القتال فوراً، لكنّ فرص إقراره ارتفعت بحصوله على تأييد واشنطن، بحسب “فرانس برس”.

وأتى هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ “إجراءات عاجلة” لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية بين إسرائيل وحركة حماس.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فمن المقرّر أن يتمّ التصويت على مشروع القرار الجمعة.

لكنّ النصّ الجديد، وهو ثمرة مفاوضات شاقة جرت تحت التهديد الأميركي باستخدام حقّ النقض مجدّداً، لم يعد يشبه بتاتاً النسخة الأصلية التي طرحتها الإمارات العربية المتحدة على طاولة مجلس الأمن الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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