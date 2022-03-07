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مجلس الأمن الدولي يبحث الوضع الإنساني في أوكرانيا

7 - مارس - 2022
آخر تحديث: 7 - مارس - 2022 6:37 مساءً
مقر مجلس الأمن

مقر مجلس الأمن

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أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد اليوم الإثنين اجتماعا لمناقشة تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وذكر مسؤولون محليون إنه يجري إجلاء المدنيين من بلدة إيربين القريبة من العاصمة الأوكرانية كييف دون التعرض لإطلاق نار، وذلك بعد يوم من تعرض أشخاص كانوا يحاولون الفرار لقصف روسي.

وقالوا إن القوات الروسية تحتل حوالي 30% من إيربين، لكن كل شيء آخر في البلدة يخضع للسيطرة الأوكرانية.

وأعلنت روسيا، اليوم الإثنين، انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا في بيلاروسيا.

وذكرت وكالة أنباء إنترفاكس، أن وفدين من روسيا وأوكرانيا بدءا جولة ثالثة من المحادثات في روسيا البيضاء، وذلك في اليوم الثاني عشر من الغزو الروسي لأوكرانيا.

ذكرت وكالة بيلتا الرسمية للأنباء في بيلاروسيا، الإثنين، أن وفدا من أوكرانيا وصل إلى البلاد لإجراء جولة ثالثة من المحادثات مع روسيا.

وكان وفد روسي وصل إلى مدينة بريست في بيلاروسيا لإجراء محادثات مع المفاوضين الأوكرانيين بشأن إنهاء الأعمال القتالية ، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم الإثنين نقلا عن موقع فلايترادار لتعقب حركة الطائرات.

وفي الأسبوع الماضي اتفق الجانبان على فتح ممرات إنسانية للسماح للمدنيين بالخروج من بعض مناطق القتال، لكن لم يحدث هذا حتى الآن ويتهم كل طرف الآخر بانتهاك وقف إطلاق النار المحلي.

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