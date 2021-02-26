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مجلس الأمن الدولي يتبنى بالإجماع قرارا يحض على التوزيع المنصف للقاحات

26 - فبراير - 2021
مجلس الأمن

مجلس الأمن

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تبنّى مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بالإجماع، قرارا أعدته بريطانيا يحضّ على التوزيع المنصف للقاحات المضادة لفيروس كورونا، وفق مصادر دبلوماسية.

ويدعو القرار، وهو الثاني في غضون عام الذي يتبّناه مجلس الأمن حول الجائحة، إلى التضامن وإلى وقف إطلاق النار في مختلف النزاعات الدائرة حول العالم؛ لتعزيز التصدي للفيروس وحملات التلقيح المضادة له.

وفي واقعة نادرا ما تشهدها الأمم المتحدة، حظي القرار، وفق المصادر الدبلوماسية، بإجماع ممثلي الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن.

واحتاج مجلس الأمن الدولي أكثر من ثلاثة أشهر في العام الماضي لتأييد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدنة عالمية بسبب وباء فيروس كورونا؛ وذلك بسبب المشاحنات بين الصين والإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب.

ويمثل إقرار القرار اختبارا رئيسيا للتعاون بين الصين والإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن في الأمم المتحدة.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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