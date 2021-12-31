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مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة لجنته لمكافحة الإرهاب

31 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 31 - ديسمبر - 2021 10:07 صباحًا
مجلس الأمن

مجلس الأمن

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جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع مساء يوم أمس الخميس، ولمدة أربع سنوات تفويض لجنته لمكافحة الإرهاب، الهيئة التي تم إنشاؤها في نهاية 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر.

وقال المجلس في بيان إنه “قرر في اجتماع افتراضي أن تحتفظ الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، بوضعها كمهمة سياسية خاصة حتى 31 ديسمبر 2025”.

وتم هذا التجديد لمدة أربع سنوات مشروط بإصدار تقارير مرحلية في مارس وديسمبر 2022 و2023 – بموجب قرار يحمل الرقم 2617 (2021) تبناه مجلس الأمن، وهو آخر نص يعتمده هذا العام.

وأنشئت لجنة مكافحة الإرهاب التي تتمثل فيها الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن بموجب القرار 1373 (2001) بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وهي تسعى إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمنع الأعمال الإرهابية على أراضيها وفي العالم من تبادل المعلومات إلى التعاون القضائي ومراقبة الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب.

وتضم إدارة اللجنة نحو أربعين مسؤولا معظمهم من الخبراء القانونيين.

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