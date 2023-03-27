مجلس الأمن الروسي: الناتو طرف في حرب أوكرانيا

قال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي إن دول حلف شمال الأطلسي “ناتو” طرف في الصراع الدائر في أوكرانيا، وفقا لمقتطفات من مقابلة أجراها مع صحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية الروسية اليوم الاثنين.

ونقلت الصحيفة عنه القول “في الواقع، دول حلف شمال الأطلسي طرف في الصراع. لقد جعلوا أوكرانيا معسكرا كبيرا. يرسلون الأسلحة والذخيرة إلى القوات الأوكرانية ويزودونهم بالمعلومات المخابراتية”.

ويُنظر بشكل كبير إلى باتروشيف، الرئيس السابق لجهاز الأمن الاتحادي (إف.إس.بي)، على أنه أحد أكثر المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تشددا.

الناتو يندد

وندد حلف شمال الأطلسي – الناتو بإعلان روسيا عزمها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

ووصف الحلف الخطوة الروسية بأنها “خطيرة” و”لامسؤولة”.

جاء ذلك بعد قرار الرئيس اروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وتراقب المنظمة الوضع عن كثب، مؤكدة على أن هذه الخطوة لن تقودها إلى تغيير استراتيجيتها النووية.

يأتي هذا بينما ترى الولايات المتحدة أنه لا توجد هنالك مؤشرات بشأن نية روسيا استخدام أسلحة نووية.