السبت 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجلس الأمن: على طالبان احترام "التزاماتها" من أجل خروج "آمن" لمن يريد مغادرة أفغانستان

30 - أغسطس - 2021
مجلس الأمن

مجلس الأمن

A A A
طباعة المقال

تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين قرارا يدعو حركة طالبان إلى احترام “التزاماتها” من أجل خروج “آمن” لكل الذين يريدون مغادرة أفغانستان، بدون المطالبة بإقامة منطقة آمنة كانت فرنسا دعت إليها.

وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة بينهم فرنسا والمملكة المتحدة، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت.

ويدعو القرار أيضا إلى “تكثيف الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية”.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، عن وجود خطة لدى باريس ولندن لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإقامة منطقة آمنة في كابل تحت سيطرة الأمم المتحدة.

وتهدف الخطة إلى “مواصلة العمليات الإنسانية والضغط على طالبان”، حسب وصفه.

 

    المزيد من أخبار العالم

    علم مصر
    مصر تنشيء خمس شركات زيوت جديدة
    المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ
    المبعوث الأممي لليمن يرحّب بالخطوة الأولى نحو اتفاق أوسع للسلام
    جوليان أسانج
    مؤسس ويكيليكس يتعهد بمقاومة محاولات تسليمه لأمريكا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الذهب
    توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل