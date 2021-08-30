مجلس الأمن: على طالبان احترام "التزاماتها" من أجل خروج "آمن" لمن يريد مغادرة أفغانستان

تبنى مجلس الأمن الدولي الاثنين قرارا يدعو حركة طالبان إلى احترام “التزاماتها” من أجل خروج “آمن” لكل الذين يريدون مغادرة أفغانستان، بدون المطالبة بإقامة منطقة آمنة كانت فرنسا دعت إليها.

وصوت 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15 لصالح القرار الذي وضعته الولايات المتحدة بينهم فرنسا والمملكة المتحدة، فيما امتنعت كل من الصين وروسيا عن التصويت.

ويدعو القرار أيضا إلى “تكثيف الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية”.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، عن وجود خطة لدى باريس ولندن لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإقامة منطقة آمنة في كابل تحت سيطرة الأمم المتحدة.

وتهدف الخطة إلى “مواصلة العمليات الإنسانية والضغط على طالبان”، حسب وصفه.