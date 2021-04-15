مجلس الأمن يجتمع لمناقشة أزمة تيغراي

من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس لمناقشة الأزمة في منطقة تيغراي الإثيوبية، بناء على طلب أمريكي، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية .

وسيستمع أعضاء المجلس الـ15 إلى شهادة منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك، الذي سيتحدث عن الصعوبات المستمرة في إيصال المساعدات إلى اللاجئين، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة.

وكان لوكوك قد دعا في بداية مارس(أذار) الماضي إريتريا إلى سحب قواتها من تيغراي، في أول اعتراف من قبل مسؤول أممي بتورط إريتريا في القتال هناك.

كما اتهم مسؤولون في الأمم المتحدة في جنيف الجيش الإريتري بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في تيغراي، لكن أسمرا تنفي هذه الاتهامات.

وسيعقد اجتماع اليوم في جلسة مغلقة مماثلة لاجتماع 4 مارس(أذار) الماضي أيضاً حول تيغراي، حيث عارضت الصين وروسيا حينذاك تبني بيان بالإجماع يدعو إلى إنهاء العنف في المنطقة، معتبرين الأمر شأناً إثيوبياً داخلياً.

وإثيوبيا حليف قديم للولايات المتحدة، لكن واشنطن تعرب عن قلقها بشكل متزايد منذ أن شن رئيس الوزراء آبيي أحمد هجوماً عسكرياً على تيغراي في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.

وسبق أن تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن حصول “تطهير عرقي” في تيغراي، وذلك بعد تدخل القوات الإريترية في القتال أيضاً ضد الحزب الحاكم المحلي في الإقليم الإثيوبي الشمالي.