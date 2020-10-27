مجلس الأمن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

اتفاق لوقف النار في ليبيا برعاية أممية

لقي الاتفاق الموقع، بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” في جنيف، بشأن وقف دائم لإطلاق النار، ترحيباً من جانب أعضاء مجلس الأمن الدولي .

ودعت الدول الأعضاء ،الثلاثاء، الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتنفيذ الاتفاق بالكامل.

وطالبوا بالبناء على وقف النار، للوصول إلى حل من خلال الحوار السياسي.

كما دعا بيان مجلس الأمن جميع الدول للامتثال لحظر الأسلحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

وكان طرفا النزاع الليبي وقعا يوم الجمعة بعد مشاورات استمرت 5 أيام في جنيف على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وسيعقب الاتفاق، الذي أبرم في جنيف بعد محادثات بين ممثلين عسكريين لحكومة الوفاق والجيش محادثات سياسية في تونس الشهر المقبل.

بالتزامن انطلقت الاثنين الجلسة الأولى لمنتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة. وبدأت عشرات الشخصيات الليبية الاثنين حوارا سياسيا عبر الفيديو بإشراف أممي بعد أيام قليلة من إعلان وقف دائم لإطلاق النار.