استمع لاذاعتنا

مجلس الأمن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

منذ 38 ثانية
اتفاق لوقف النار في ليبيا برعاية أممية

اتفاق لوقف النار في ليبيا برعاية أممية

A A A
طباعة المقال

لقي الاتفاق الموقع، بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5” في جنيف، بشأن وقف دائم لإطلاق النار، ترحيباً من جانب أعضاء مجلس الأمن الدولي .

ودعت الدول الأعضاء ،الثلاثاء، الأطراف الليبية إلى الالتزام بتعهداتها وتنفيذ الاتفاق بالكامل.

وطالبوا بالبناء على وقف النار، للوصول إلى حل من خلال الحوار السياسي.

كما دعا بيان مجلس الأمن جميع الدول للامتثال لحظر الأسلحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا.

وكان طرفا النزاع الليبي وقعا يوم الجمعة بعد مشاورات استمرت 5 أيام في جنيف على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وسيعقب الاتفاق، الذي أبرم في جنيف بعد محادثات بين ممثلين عسكريين لحكومة الوفاق والجيش محادثات سياسية في تونس الشهر المقبل.

بالتزامن انطلقت الاثنين الجلسة الأولى لمنتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة. وبدأت عشرات الشخصيات الليبية الاثنين حوارا سياسيا عبر الفيديو بإشراف أممي بعد أيام قليلة من إعلان وقف دائم لإطلاق النار.

    المزيد من أخبار العالم

    إيمي باريت
    يوم تاريخي..ترامب يرحب بقرار تعيين القاضية إيمي باريت
    علم السعودية
    السعودية تدين الرسوم المسيئة إلى النبي محمد
    كوريا الجنوبية تشهد ارتفاعا بإصابات كورونا
    كورونا
    كوريا الجنوبية: وفاة العشرات بعد تلقي لقاح الإنفلونزا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لهذا السبب يعاني البعض من فقدان الشم عند الإصابة بكورونا
    فقدان الشم عند الإصابة بكورونا.. علماء يكشفون اللغز!
    ميشال عون
    عون: حزب الله إرهابي.. وسوريا قتلت رفيق الحريري
    جيري ماهر
    بالفيديو: بعد شائعة انسحاب بهاء الحريري من عالم السياسة… مستشاره الإعلامي يوضح