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أمريكا تستخدم الفيتو لمنع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية في غزة

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2023 6:26 مساءً
مجلس الأمن الدولي

مجلس الأمن الدولي

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استخدمت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وتأجل التصويت مرتين خلال اليومين المنصرمين على النص الذي صاغته البرازيل في ظل محاولة الولايات المتحدة التوسط في إدخال المساعدات إلى غزة. وصوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار اليوم بينما امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت.

ودائما ما تحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي إجراء ضدها في مجلس الأمن.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح بالإفراج عن الرهائن ووصول المساعدات إلى غزة.

كما يحث مشروع القرار إسرائيل، دون تسميتها، على إلغاء أمرها للمدنيين وموظفي الأمم المتحدة في غزة بالانتقال إلى جنوب القطاع الفلسطيني.

وأمرت إسرائيل الأسبوع الماضي نحو 1.1 مليون شخص في غزة، أي نحو نصف السكان، بالتحرك جنوبا بينما تستعد لهجوم بري ردا على هجوم لحماس.

وفرضت إسرائيل حصارا شاملا على قطاع غزة وتستهدفه بقصف مكثف، وتعهدت بالقضاء على حماس.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من ثلاثة آلاف فلسطيني لقوا حتفهم.

 

    المصدر :
  • رويترز

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