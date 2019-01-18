مجلس الأمن يناقش تقرير حول اليمن

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يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسة مغلقة يناقش خلاها التقرير السنوي للجنة الخبراء وتوصياتهم حول الأزمة اليمنية.

من جهتها، أكدت الأمم المتحدة، أمس الخميس، نجاة رئيس فريقها المكلف بمراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، بعد أن أصابت رصاصة سيارة مدرعة في قافلته.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن كاميرت كان يغادر مع فريقه اجتماعاً مع ممثلي الحكومة اليمنية عندما وقع الحادث.

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من جانبه، دان مجلس الوزراء اليمني إطلاق ميليشيات الحوثي النار على موكب كاميرت، واعتراض طريقه لمنعه من عقد لقاء مع الجانب الحكومي وإبقائه لساعات طويلة.

وقال المجلس إن ذلك يأتي في إطار المحاولات المتكررة للانقلابيين بهدف إفشال اتفاق السويد حول الحديدة، وتنصلهم من الاتفاقيات المبرمة وإفشال مهمة كاميرت.

 

المصدر العربية

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