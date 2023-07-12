مجلس الأمن ينعقد بشأن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

قالت بريطانيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حاليا إن المجلس سيعقد اجتماعا علنيا الخميس (13-7-2023)) لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي.

يأتي الاجتماع بناء على طلب من الولايات المتحدة وألبانيا وفرنسا واليابان ومالطا وبريطانيا.

وأطلقت كوريا الشمالية أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات هواسونج-18 قبالة ساحلها الشرقي يوم الأربعاء، مما أثار إدانة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

تم إطلاق هواسونج-18 لأول مرة في أبريل نيسان. وهو أول صاروخ باليستي عابر للقارات في كوريا الشمالية يستخدم وسائل دفع صلبة، وهو ما يمكن أن يسمح بنشر أسرع للصواريخ أثناء الحرب.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية “تجربة إطلاق النار هي عملية أساسية تهدف إلى زيادة تطوير القوة النووية الاستراتيجية للجمهورية، وهي في الوقت نفسه، تحذير عملي قوي” للخصوم.

وقالت الوكالة إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أشرف على الاختبار، وقال إن بلاده ستتخذ إجراءات قوية على نحو متزايد لحماية نفسها لحين تخلي الولايات المتحدة وحلفائها عن سياساتهم العدائية.

وأوضحت أن زمن الرحلة البالغ 74 دقيقة لهواسونج-18 كان الأطول على الإطلاق في اختبار صاروخ كوري شمالي، مضيفة أن المرحلتين الثانية والثالثة كان تحليقهما على مسار عال وصل إلى ارتفاع كبير من أجل السلامة.

وأضافت “تجربة الإطلاق لم يكن لها تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة”.

وقالت كوريا الشمالية إن الصاروخ حلق مسافة 1001 كيلومتر على ارتفاع 6648 كيلومترا.

وقالت اليابان إن الصاروخ سقط في البحر شرق شبه الجزيرة الكورية على بعد حوالي 250 كيلومترا من غرب جزيرة أوكوشيري بشمال اليابان.