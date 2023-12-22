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مجلس الأمن يوافق على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

منذ 6 دقائق
مجلس الأمن

مجلس الأمن

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وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة “لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية”.

جاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).

ووسط غضب عالمي إزاء ارتفاع عدد الشهداء في غزة على مدى 11 أسبوعا من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة.

وصوت بقية أعضاء المجلس لصالح القرار باستثناء روسيا التي امتنعت هي الأخرى عن التصويت.

    المصدر :
  • رويترز

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