مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة

وافق مجلس الأمن بعد خضوعه للتصويت على مشروع قرار قدمته مالطا ويقضي بهدن إنسانية في غزة.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة للتصويت على مشروع قرار يدعو الى هدن إنسانية عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة.

ورأى المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن يجب أن لا يخضع لإرادة الولايات المتحدة.

وأشارت مندوبة مالطا في الأمم المتحدة أن “مشروع القرار الذي تقدمنا به ينص على مد الممرات الإنسانية في قطاع غزة من دون معوقات”.

وتعد هذه هي المحاولة الخامسة في المجلس لاعتماد مشروع قرار حول التصعيد في غزة وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ولم يتمكن المجلس في المرات السابقة من اعتماد أي من مشاريع القرارات التي طرحت عليه إما لاستخدام الفيتو أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات.

مشروع القرار

يدعو المشروع إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية.

كما ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ولا سيما الأطفال، الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات.

ويهيب المشروع بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.