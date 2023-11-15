الأربعاء 1 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 15 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجلس الأمن يوافق على مشروع قرار قدمته مالطا يدعو إلى هدن إنسانية في غزة

منذ 8 ثواني
أحد اجتماعات مجلس الأمن

أحد اجتماعات مجلس الأمن

A A A
طباعة المقال

وافق مجلس الأمن بعد خضوعه للتصويت على مشروع قرار قدمته مالطا ويقضي بهدن إنسانية في غزة.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة للتصويت على مشروع قرار يدعو الى هدن إنسانية عاجلة وممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة.

ورأى المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن يجب أن لا يخضع لإرادة الولايات المتحدة.

وأشارت مندوبة مالطا في الأمم المتحدة أن “مشروع القرار الذي تقدمنا به ينص على مد الممرات الإنسانية في قطاع غزة من دون معوقات”.

وتعد هذه هي المحاولة الخامسة في المجلس لاعتماد مشروع قرار حول التصعيد في غزة وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ولم يتمكن المجلس في المرات السابقة من اعتماد أي من مشاريع القرارات التي طرحت عليه إما لاستخدام الفيتو أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات.

مشروع القرار

يدعو المشروع إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات أطول في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية.

كما ويدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، ولا سيما الأطفال، الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات.

ويهيب المشروع بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.

    المزيد من أخبار العالم

    علم قطر
    غزة تحت النار
    قطر تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء في غزة
    شي‬⁩ لبايدن: لا يمكن للولايات المتحدة والصين أن يدير كل منهما ظهره للآخر
    علم الأمم المتحدة (رويترز)
    غزة تحت النار
    الأمم المتحدة: لا ينبغي ان تكون المستشفيات ساحة معركة

    الأكثر قراءة

    الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
    تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت
    علي خامنئي وإسماعيل هنية
    غزة تحت النار
    خامنئي لحماس: سندعمكم سياسياً ومعنوياً.. ولكن لا علاقة لنا بحربكم!
    مجندة إسرائيلية تدعى فاؤول أزاي مارك أسياني
    غزة تحت النار
    فيديو.. كتائب القسام تنشر مقطع لمجندة إسرائيلية قُتلت في قصف على غزة