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مجلس الاحتياطي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير

منذ 22 دقيقة
البنك المركزي الأمريكي

البنك المركزي الأمريكي

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أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، اليوم الأربعاء، ولم يُعط أي مؤشرات تذكر على موعد خفض تكاليف الاقتراض.

ولاقى القرار المثير للجدل معارضة اثنين من محافظي البنك، وكلاهما من تعيين الرئيس دونالد ترامب ويتفقان معه على أن السياسة النقدية مُتشددة للغاية.

وقال البنك في بيان بعد تصويت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوتين على إبقاء سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ثابتا في نطاق 4.25-4.50 بالمئة للاجتماع الخامس على التوالي “لا يزال معدل البطالة منخفضا، وظروف سوق العمل مستقرة. ولا يزال التضخم مرتفعا بعض الشيء”.

    المصدر :
  • رويترز

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