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مجلس الامن يعقد جلسة مفتوحة اليوم.. حول اليمن

15 - مارس - 2022
جلسة لمجلس الأمن - رويترز

جلسة لمجلس الأمن - رويترز

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بالرغم من الازمة الروسية الاوكرانية وانشغال العالم اجمع بها، يبقى للحروب العربية حصة في مناقشات ومباحثات مجلس الأمن الدولي حيث يعقد اليوم جلسة علنية مفتوحة حول اليمن ستتبعها جلسة مشاورات مغلقة، وتبدأ الجلسة المفتوحة حوالي الساعة “14:00” بتوقيت غرينتش.

وخلال الجلسة العلنية سيرفع كل من المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبيرغ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس، إحاطتين إلى المجلس حول الوضع في اليمن.
من جهته سيرفع رئيس البعثة الأممية لتطبيق اتفاق الحديدة “أنمها” الجنرال مايكل بيري إحاطة للمجلس خلال جلسة المشاورات المغلقة.

ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوعين من إصدار مجلس الأمن للقرار رقم 2624 “في 28 فبراير الماضي” الذي جدد من خلاله منع تصدير الأسلحة لليمن لعام آخر، وقد وصف هذا القرار ميليشيا الحوثيين بأنها “جماعة إرهابية”.
يذكر أن الموقف الروسي حينها كان لافتاً وغير متوقع حيث صوت مندوب موسكو لصالح هذا القرار، وقد صوتت حينها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن “الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا” جميعها لصالح القرار، من جهتها امتنعت 4 دول عن التصويت عليه هي البرازيل وإيرلندا والمكسيك والنرويج، والتي أكدت أن امتناعها يأتي “لأسباب إنسانية”، على حد قولها.

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