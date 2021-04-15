الخميس 3 رمضان 1442 ﻫ - 15 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجلس التعاون الخليجي: سلوك إيران المزعزع والصواريخ يجب أن تكون ضمن المفاوضات

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 15 - أبريل - 2021 9:04 صباحًا
محادثات فيينا- أرشيفية

محادثات فيينا- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، أن المفاوضات غير المباشرة التي تجري حالياً في فيينا يجب ألا تقتصر على البرنامج النووي الإيراني، بل يجب أن تشمل السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار والصواريخ الباليستية والمسيرات، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه التطورات الخطيرة والمهددة للأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

ودعا الحجرف بالمشاركة في أي مفاوضات خاصة بالملف الإيراني، لا سيما في الجانب المتعلق بالبرنامج النووي، مشدداً على أن المجلس هو مساهم رئيسي في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وأشار الحجرف إلى أن دول المجلس يجب أن تكون شريكة في المفاوضات الجارية في فيينا إلى جانب الدول الدائمة العضوية وألمانيا، وذلك في رسالة وجهها إلى وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، محذراً من أن إعلان إيران رفع مستوى تخضيب اليورانيوم إلى 60 بالمئة، مؤشر خطير ومقلق لأمن المنطقة والعالم.

في ذات السياق، أوضح الحجرف

يذكر أن كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية قد أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية، قد عبرت عن قلقها الشديد من الخطوة الإيرانية في رفع تخصيب اليورانيوم، معتبرةً أنها تطور خطير على اعتبار أن إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب يشكل خطوة مهمة في إنتاج سلاح نووي.

كما عبّرت الدول الأوروبية الثلاث عن القلق من الأنباء حول عزم إيران تركيب 1000 جهاز طرد مركزي إضافي في منشأة نطنز، مما سيزيد كثيراً من قدرتها على التخصيب.

    المزيد من أخبار العالم

    سد النهضة
    سد النهضة.. السودان يكشف عن 3 خطوات تصعيدية ضد إثيوبيا
    كندا تسجل إصابات جديدة بكورونا
    كندا تمنح إقامات دائمة لـ90 ألف أجنبي ساهموا في مواجهة كورونا
    مصر شهدت عدة حوادث سكك حديد بالفترة الماضية
    مصر.. الكشف عن سبب حادث قطار منيا القمح بمحافظة الشرقية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سوزان الحاج
    السجن شهرين للمقدّم سوزان الحاج وسنة ونصف للمقرصن إيلي غبش
    شبكة العنكبوت
    هل يمكن للبشر التحدث إلى العناكب؟
    برنامج أبو شفيق
    في برنامج “أبو شفيق”… طوني عيسى يتحدى الفنان كارلوس عزار على صيام يوم كامل مع المسلمين