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مجلس التعاون الخليجي: يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بأقرب وقت

منذ 34 دقيقة
مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي

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تحت هول الدمار الكبير والقصف المستمر منذ أكثر من أسبوع، طالب مجلس التعاون الخليجي، بوقف إطلاق النار ورفع الحصار عن القطاع فوراً.

وقال أمين عام المجلس، جاسم البديوي، في بيان مساء الثلاثاء 17\10\2023، إنه يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأقرب وقت.

كما أضاف: “ندعو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وإطلاق سراح الأسرى”.

في حين شدد أن على المجتمع الدولي عدم التعامل بازدواجية بشأن الوضع في غزة.

وأكد البديوي دعم مجلس التعاون الخليجي مبادرة السعودية لإحياء السلام بالتعاون مع الأردن ومصر. وتابع: “ندعم مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية لإحياء السلام.

إلى ذلك كشف أن المجلس قرر إطلاق عملية إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني، مردفاً: “رصدنا 100 مليون دولار لإغاثة أهالي غزة”.

يشار إلى أنه منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر، إثر الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس، فرضت السلطات الإسرائيلية حصاراً خانقاً على القطاع المكتظ بالسكان، مانعة دخول السلع والوقود، وقاطعة المياه والكهرباء.

ولوحت الحكومة الإسرائيلية بسحق حماس وإنهاء وجودها في غزة، ملمحة إلى عملية أمنية وشيكة.

في حين تكدست مئات شاحنات الإغاثة عند معبر رفح مع مصر بانتظار الإذن لدخولها إلى غزة، بعد مساع أميركية من أجل فتح وإدخال المساعدات مقابل خروج عدد من المدنيين الأجانب.

    المصدر :
  • العربية

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