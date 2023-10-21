مجلس الحرب الإسرائيلي ينهي جلسة سرية في بئر السبع

مع الدخول بالأسبوع الثالث على الحرب بين اسرائيل وحركة حماس، فيما تستهدف قوات الإحتلال المدارس والمستشفيات وسط حصار كبير، أكد الجيش الإسرائيلي إن المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستذهب فقط إلى المناطق الجنوبية من القطاع، كما وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري إن شحنات المساعدات لن تشمل الوقود.

وفي آخر المستجدات أنهى مجلس الحرب الإسرائيلي، السبت، جلسة سرية عقدها في مقر قيادة الجيش في بئر السبع بالجنوب، وسط ترقب لبدء العملية البرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وكشفت تقارير صحافية أن الجيش الإسرائيلي وضع اللمسات النهائية على خطته لاستئناف الهجوم على قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، مع تحديد “بنك أهداف” ينطوي على “تدمير قدرات حركة حماس العسكرية”، و”إعادة صياغة مفهوم السيطرة على القطاع” الذي ظل لسنوات تحت حكم الحركة.

ووفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، فإن الخطة الرامية إلى إنهاء حكم حماس على القطاع تنفذ على عدة مراحل، كاشفة عن “الخطوط العريضة” لعملية التدخل البري الذي يعتزم الجيش تنفيذه في غضون الأيام المقبلة.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي استعداد القوات البرية لدخول غزة، كما تجري الآن تدريبات بالذخيرة الحية على إطلاق النار قصير المدى، لرفع كفاءة القوات المقاتلة.