مجلس الذهب: ارتفاع الطلب العالمي 3% إلى مستوى قياسي مع زيادة الاستثمار

قال مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس “إن الطلب العالمي على الذهب ارتفع ثلاثة بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 1313 طنا وهو أعلى رقم ربع سنوي مسجل، وذلك في الربع الثالث من العام، مع ارتفاع حاد في الطلب الاستثماري”.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 50 بالمئة منذ بداية هذا العام، وسجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381 دولارا (للأوقية) الأونصة في 20 أكتوبر تشرين الأول، بسبب الطلب على الملاذ الآمن نتيجة التوترات الجيوسياسية، والضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، ومؤخرا بموجة من الشراء بدافع الخوف من تفويت الفرص.

وقالت لويز ستريت كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي “لا تزال التوقعات بشأن الذهب متفائلة، حيث إن استمرار ضعف الدولار الأمريكي، وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة، وخطر الركود التضخمي، قد يعزز الطلب الاستثماري”.

وارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية 17 بالمئة في الربع الثالث بقيادة الهند والصين. وذكر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة قفزت 134 بالمئة.

وقدر مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية، وهي مصدر رئيسي آخر للطلب على الذهب، زادت مشترياتها بنسبة 10 بالمئة لتصل إلى 219.9 طن في الربع الثالث، استنادا إلى البيانات المعلن عنها وتقديراته للمشتريات غير المعلن عنها.

وأوضح المجلس أن البنوك المركزية اشترت 634 طنا من الذهب في الفترة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر أيلول، وهي كمية “أقل من المستويات الاستثنائية المسجلة في الأعوام الثلاثة الماضية، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل عام 2022”.