مجلس السيادة في السودان يقيل وزير الصحة أكرم علي التوم من منصبه

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اتخذ مجلس السيادة في السودان قراراً بإقالة وزير الصحة أكرم علي التوم من منصبه.

وأقر مجلس السيادة في السودان بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة أكرم علي التوم من منصبه.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية اليوم الأربعاء، إن مجلس السيادة أكد أن الاجتماع الذي عقد بالقصر الجمهوري في السادس من أيار 2020، والذي ضم رئيس مجلس السيادة وعددا من أعضائه ورئيس الوزراء ووزيرين آخرين بالإضافة لمكون قوي الحرية والتغيير، قد أقر بالإجماع أن يتخذ رئيس الوزراء الخطوات الدستورية اللازمة لإقالة وزير الصحة من منصبه.

وذكرت وسائل إعلام أن اجتماعاً لشركاء الحكم في السودان أوصى بإقالة وزير الصحة أكرم علي التوم على خلفية إدارته لأزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

يذكر أن وكالة الأنباء السودانية سحبت الخبر من موقعها الرسمي، وقالت إنها تعتذر عن سحب خبر بعنوان “التوافق على تعيين وزير الدفاع”، والذي تضمن أيضا خبر إقالة وزير الصحة، وذلك لسحب الخبر من مصدره.

وأوضحت أن الاجتماع أوصى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإصدار قرار إقالة التوم لاتخاذه قرارات خاطئة في معالجة أزمة تفشي كورونا.

وفي سياق آخر قالت وزارة الصحة إنها كلفت الدكتورة نهله جعفر، لتقوم بالمهام الإدراية وتنسيق العمل بإدارة الإعلام والعلاقات العامه والمراسم.

وأوضحت في بيان أن ذلك في إطار قيام الوزارة ببعض الإصلاحات على هيكل الإدارة.