السبت 11 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 4 أكتوبر 2025
مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في إنهاء الإغلاق وترامب يجمد مخصصات لشيكاغو

منذ 6 دقائق
جمدت الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب 2.1 مليار دولار من تمويل النقل في شيكاغو اليوم الجمعة، مما أدى إلى حرمان مدينة ديمقراطية أخرى من الأموال، في الوقت الذي فشلت فيه محاولة إنهاء الإغلاق الحكومي مرة أخرى في مجلس الشيوخ.

وفي اليوم الثالث من الإغلاق الحكومي، كثف ترامب الضغط على الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي والموافقة على خطة الجمهوريين التي من شأنها استعادة التمويل. لكن ذلك فشل في تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 54 صوتا‭ ‬مقابل 44، وهو ما يقل عن معيار الستين صوتا المطلوب في المجلس.

وجمدت الإدارة الآن ما لا يقل عن 28 مليار دولار من التمويل للمدن والولايات الديمقراطية، مما يصعد من حملة ترامب لاستخدام السلطة الاستثنائية للحكومة الأمريكية لمعاقبة الخصوم السياسيين.

وفشلت 4 مشاريع القوانين في المرور خلال محاولات تصويت سابقة، منذ بدء الإغلاق الحكومي، فجر الأربعاء عند الساعة 12:01 بعد منتصف الليل بتوقيت واشنطن العاصمة.

واستبعد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، عقد جلسات تصويت خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن أقرب فرصة جديدة للتصويت ستكون، الاثنين، ما يعني أن الإغلاق قد يستمر لستة أيام على الأقل.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن إقالات لموظفين اتحاديين وخفضاً لبعض المشاريع قد يحدث إذا استمر الإغلاق الحكومي الذي بدأ، الأربعاء.

ويسيطر الجمهوريون على كلا المجلسين في الكونغرس، لكن الإجراء المؤقت الذي سيعيد عمل أجهزة الحكومة يجب أن يحصل على 60 صوتاً على الأقل في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، ما يعني ضرورة الحصول على بعض أصوات الديمقراطيين.

ويطالب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بأن يتم إلغاء أي تشريع تخفيضات أقرها الجمهوريون في الآونة الأخيرة في برامج الرعاية الصحية.

