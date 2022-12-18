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مجلس الشيوخ الأميركي يدعو للرد على جرائم إيران

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2022 11:57 مساءً
مجلس الشيوخ الأمريكي - أرشيفية

مجلس الشيوخ الأمريكي - أرشيفية

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طالب مجلس الشيوخ الأميركي برد دولي على جرائم النظام الإيراني التي يرتكبها بحق شعبه.

قالت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي إنّه يجب على المجتمع الدولي أن يمارس صلاحياته للردّ على “جرائم” النظام الإيراني المستمرّة ضدّ شعبه.

وأضافت اللجنة عبر حسابها على تويتر أنّ العديد من الإيرانيين يواجهون خطر الإعدام مثل “مجيد رضا رهنورد”، الذي نفذّت السلطات الإيرانية العقوبة فيه مؤخرّاً.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قد أعلنت يوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات على أيدي قوات الأمن إلى 469 شخصاً منذ انطلاق المظاهرات منتصف سبتمبر الماضي.

ارتفاع قتلى الاحتجاجات

كما قالت المنظمة إن عدد القتلى يشمل 63 طفلاً و32 امرأة قتلوا بسبب قمع السلطات الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني.

وأضافت أن 39 متظاهراً على الأقل يواجهون حالياً خطر الإعدام، فيما حذرت من إمكانية تنفيذ إعدامات في البلاد على “نطاق واسع”.

واندلعت احتجاجات شعبية بعد وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، وهي من المنطقة الكردية في إيران، في 16 سبتمبر في طهران، بعد احتجازها من قبل “شرطة الأخلاق” لارتدائها “ملابس غير لائقة”.

وتعتبر هذه الاحتجاجات أجرأ تحد للنظام منذ ثورة 1979، وقد واجهه بالعنف والقمع مما أدى لمقتل وإصابة المئات، وبحملة اعتقالات طالت الآلاف، وصدر على إثره أحكام بالإعدام نفذت طهران منها اثنين حتى الآن مما أثار موجة إدانات غربية وحقوقية.

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