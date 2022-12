مجلس الشيوخ الأميركي يدعو للرد على جرائم إيران

طالب مجلس الشيوخ الأميركي برد دولي على جرائم النظام الإيراني التي يرتكبها بحق شعبه.

قالت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي إنّه يجب على المجتمع الدولي أن يمارس صلاحياته للردّ على “جرائم” النظام الإيراني المستمرّة ضدّ شعبه.

وأضافت اللجنة عبر حسابها على تويتر أنّ العديد من الإيرانيين يواجهون خطر الإعدام مثل “مجيد رضا رهنورد”، الذي نفذّت السلطات الإيرانية العقوبة فيه مؤخرّاً.

As we mourn the brutal execution of #MajidRezaRahnavard, we must remember that many Iranians are in grave danger of meeting the same fate. The intl community must exercise its powers to respond to the Iranian regime’s ongoing crimes against its own people. #StopExecutionsInIran https://t.co/ipWq4QRhco

