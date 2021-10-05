مجلس الشيوخ يرفض الموافقة على قرار تمويل القبة الحديدية الإسرائيلية

أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإجماع ودون مناقشة رفضه الموافقة على طلب الديمقراطيين لتقديم مساعدة خاصة لإسرائيل لغرض تجهيز صواريخ اعتراضية لنظام القبة الحديدية بقيمة مليار دولار.

قناة “كان” الاسرائيلية أوضحت أن الاقتراح قدمه السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الخارجية في المجلس، إلا أن السناتور الجمهوري راند بول اعترض،وبالتالي تم نقل التشريع إلى إجراء عادي قد يستغرق عدة أسابيع.

بول أوضح أنه يدعم إسرائيل ولكن المناقشة ضرورية لتوضيح مصدر التمويل أولا، مضيفا أنه يجب تحويل ميزانيات من صندوق المساعدات لأفغانستان.

السيناتور الجمهوري قال “أنا أؤيد إسرائيل لكن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقدم أموالا لا تملكها”.

يذكر أن إسرائيل تعتمد على منظومة القبة الحديدية في تأمين أجوائها من القذائف والصواريخ القصيرة المدى، وتحصل على صواريخ تامير الاعتراضية المستخدمة في المنظومة الدفاعية من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقدر قيمة الصاروخ الواحد بـ 50 ألف دولار.

يشار أن هذه التطورات تأتي بعد حوالي أسبوعين، من موافقة مجلس النواب الأمريكي على تحويل التمويل إلى صواريخ القبة الحديدية المعترضة لإسرائيل، وحينها تم تمرير التصويت بأغلبية كبيرة، وأيد 420 نائبا الاقتراح، وعارضه تسعة فقط وامتنع اثنان عن التصويت.