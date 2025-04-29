مجلس الشيوخ يقر تعيين تنفيذي في صندوق استثماري سفيراً لواشنطن في تركيا

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تعيين توماس باراك، وهو مسؤول تنفيذي في قطاع الاستثمارات الخاصة وصديق قديم وداعم للرئيس دونالد ترامب، سفيرا لواشنطن في تركيا عضو حلف شمال الأطلسي التي شهدت علاقاتها مع الولايات المتحدة توترا في السنوات الأخيرة.

ووافق المجلس على تعيين باراك بأغلبية 60 صوتا مقابل 36. وجاء معظم الدعم من زملاء ترامب الجمهوريين الذين يشغلون 53 مقعدا في المجلس المكون من 100 عضو.

وجرت تبرئة باراك، مؤسس شركة كولوني كابيتال للاستثمار العقاري، في عام 2022 بعد اتهامه باستغلال نفوذه في حملة ترامب عام 2016 وفي الإدارة الأمريكية لدعم مصالح سياسية للإمارات دون إخطار وزير العدل كما يقتضي القانون.

وعندما رشحه ترامب في ديسمبر كانون الأول أشار إلى خبرته التي تمتد لعقود في إدارة شركة استثمارات خاصة باعتبارها من مؤهلاته لشغل المنصب.