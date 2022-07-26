الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يحذر من جولة دموية تخطط لها ميليشيا الحوثي

منذ ساعة واحدة
رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني

رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني

A A A
طباعة المقال

حذر ل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، من استغلال مليشيا الحوثي للهدنة السارية في اليمن، واستعدادها لجولة أكثر دموية من التنكيل والعنف.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رشاد العليمي رئيس المجلس، حيث ناقش تطورات الأوضاع المحلية، ومسار الهدنة الإنسانية، بما في ذلك الخروقات الواسعة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واستمع المجلس إلى تقارير حول مسار الهدنة الإنسانية، وخروقات الميليشيات الحوثية، وضحاياها بين المدنيين والقوات المسلحة، وآثارها وتداعياتها الإنسانية في مختلف الجبهات.

ورصدت التقارير مئات الخروقات من جانب الميليشيات المدعومة من النظام الإيراني، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي وحتى 23 يوليو الجاري.

وجدد المجلس الرئاسي اليمني، دعوته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم إزاء هذه الانتهاكات، والجرائم البشعة التي ارتكبتها الميليشيات، ومساعيها لاستغلال جهود التهدئة من أجل التحشيد الحربي والاستعداد لجولة أدمى من التنكيل والعنف في البلاد.

كما اطلع المجلس على تقرير بشأن المشاورات مع فريق قطاع الإصلاح الأمني بمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة، خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة تعز، وما نتج عنها من توصيات بموجب إعلان الهدنة الإنسانية.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يدعو الأوروبيين للرد على "حرب الغاز" الروسية
الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي: نيوم ستضيف "ترليون ريال" لحجم سوق الأسهم السعودية
وفاة تريمبل رئيس وزراء أيرلندا الشمالية السابق والحائز على جائزة نوبل للسلام عام 1998

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

معمل الزهراني
تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
المنتخب اللبناني
اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن
قائد الجيش العماد جوزف عون
الانتخابات الرئاسية.. قائد الجيش الأوفر حظًّا؟