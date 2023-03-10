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مجلس النواب الأميركي يوافق على رفع السرية عن وثائق استخباراتية حول منشأ كورونا

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 10 - مارس - 2023 11:56 مساءً
مجلس النواب الأميركي

مجلس النواب الأميركي

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وافق مجلس النواب الأميركي، الجمعة، بالإجماع على مشروع قانون يهدف الى رفع السرية عن المعلومات الاستخبارية حول وجود روابط محتملة بين وباء كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا ومختبر صيني يشتبه بأن الفيروس تسرب منه.

وسبق أن وافق مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي على طلب من مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهذا الشأن، ما يعني أنه لم يبق أمام مشروع القانون سوى إرساله الى البيت الأبيض ليضع الرئيس جو بايدن توقيعه عليه.

وبدأ تفشي كوفيد عام 2019 في مدينة ووهان بشرق الصين، ما تسبب بوفاة نحو سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم حتى الآن وفقا لإحصاءات رسمية، بينهم أكثر من مليون في الولايات المتحدة.

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