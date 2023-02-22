مجلس النواب الروسي يقر تعليق معاهدة نيو ستارت

أقر مجلس النواب الروسي (الأربعاء 22-2-20-2023) تعليق مشاركة موسكو في معاهدة نيو ستارت وألقى مسؤولون روس بالمسؤولية على الولايات المتحدة والغرب للتسبب في انهيار آخر معاهدة نووية باقية بين واشنطن وموسكو.

وأعلن بوتين قراره في خطاب ألقاه أمس الثلاثاء في الوقت الذي تعهد فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاستمرار في دعم أوكرانيا والوقوف بجانبها مع اقتراب مرور عام على بدء العدوان الروسي، الذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”، بعد غد الجمعة.

وفي تصويت خلال جلسة صباح اليوم الأربعاء، أقر الدوما، وهو مجلس النواب، قرار تعليق المشاركة في المعاهدة. ومن المقرر أن يصوت مجلس الاتحاد، وهو مجلس الشيوخ، على نفس المقترح بعد الساعة 1500 بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش).

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن الخطوة هي رد “تأخر كثيرا” على ما وصفه بأنه إعلان حرب عملي على روسيا من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وأضاف مدفيديف على تيليجرام “هذا القرار فُرض علينا بسبب الحرب المعلنة من الولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي على بلادنا. سيكون له أصداء مدوية على العالم بصفة عامة وعلى الولايات المتحدة بصفة خاصة”.

كما دعا مدفيديف إلى إدراج الترسانة النووية لكل من بريطانيا وفرنسا في أي اتفاقات مستقبلية للحد من انتشار الأسلحة بين روسيا والغرب.

* تحميل واشنطن المسؤولية

قبل التصويت، حمل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم الأربعاء الولايات المتحدة مسؤولية تداعي المعاهدة أيضا.

وقال في بيان “بالتوقف عن الامتثال لالتزاماتها ورفضها مقترحات بلادنا بشأن قضايا الأمن العالمي، دمرت الولايات المتحدة بنية الاستقرار الدولي”.

وأثارت التحركات الروسية قلقا في واشنطن والعواصم الأوروبية.

وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، الذي يشرف على دبلوماسية بلاده المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة مع الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء إن إمكانية استئناف المعاهدة تعتمد على واشنطن وأشار أيضا إلى أن موسكو تراقب عن كثب قوتين نوويتين في حلف شمال الأطلسي وهما بريطانيا وفرنسا.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن ريابكوف قوله “سنولي بالتأكيد اهتماما خاصا لتوجهات وقرارات لندن وباريس، حيث لم يعد بالإمكان، ولو نظريا، اعتبارهما خارج الحوار بين روسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بالحد من انتشار الأسلحة”.

وقال إنه لا يوجد حوار مباشر حاليا بين موسكو وواشنطن فيما يتعلق بالقضايا النووية وليس من المعروف إن كان سيجري استئناف مثل ذلك الحوار.

وقالت وزارة الخارجية الروسية مساء أمس الثلاثاء إنها ستواصل الالتزام بالحدود التي فرضتها المعاهدة على عدد الرؤوس النووية التي يمكن نشرها وإنها منفتحة على العدول عن قرار تعليق المشاركة فيها.