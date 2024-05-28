الثلاثاء 20 ذو القعدة 1445 ﻫ - 28 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مجلس النواب الفرنسي يعلق عضوية نائب بعد تلويحه بعلم فلسطيني

منذ 7 دقائق
جلسة في الجمعية الوطنية الفرنسية

جلسة في الجمعية الوطنية الفرنسية

A A A
طباعة المقال

قررت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء تعليق عضوية نائب من اليسار المتطرف لمدة 15 يوما لتلويحه بعلم فلسطيني في مقر الجمعية، ما تسبب في تعليق إجراءات الجلسة لنحو ساعة.

وقالت يائيل برون-بيفيه رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) “لا يمكن التهاون في هذا”، وعلقت الجلسة واستبعدت النائب سيباستيان ديلوجو الذي قُلص راتبه إلى النصف لمدة شهرين.

ولوح ديلوجو بالعلم دعما للفلسطينيين وسط وابل من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

وأحدثت الحرب حالة من الاستقطاب في الرأي العام حول العالم.

وقال ديلوجو لصحفيين “لوحت بالعلم الفلسطيني في الجمعية الوطنية العامة… لأن في الوقت الذي أتحدث فيه تبيع فرنسا أسلحة وتبيع مكونات لإمداد الجيش الإسرائيلي”. وأضاف “ثمة إبادة جماعية تحدث هناك”.

ووقع الحادث خلال إجابة فرانك رييستيه وزير الدولة في وزارة التجارة سؤالا عن الوضع في قطاع غزة حيث أثار هجوم إسرائيل على حماس تنديدا دوليا لارتفاع عدد القتلى من المدنيين.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مستشفى سيليدوف الذي طاله القصف
غزة تحت النار
جراح بريطاني: مستشفيات غزة تمارس "طب العصور الوسطى"
إحدى مدارس غزة المدمرة
غزة تحت النار
جيش الاحتلال ينفي تنفيذه هجوماً في المواصي بغزة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
غزة تحت النار
أمين عام الأمم المتحدة: لا بد أن يتوقف "الرعب والمعاناة " في غزة

الأكثر قراءة

مطار بن غوريون
غزة تحت النار
دولة أوروبية يسارع الإسرائيليون لنيل جنسيتها بشكل كبير.. ما هي؟
احتراق دراجات نارية على طريق المطار
فيديو لدراجات نارية محترقة.. ماذا يحدث على طريق المطار؟
جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
صفقة حزب الله وإسرائيل.. صحيفة أمريكية تكشف الموعد وتفاصيل هامة!