مجلس النواب الفرنسي يعلق عضوية نائب بعد تلويحه بعلم فلسطيني

قررت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلاثاء تعليق عضوية نائب من اليسار المتطرف لمدة 15 يوما لتلويحه بعلم فلسطيني في مقر الجمعية، ما تسبب في تعليق إجراءات الجلسة لنحو ساعة.

وقالت يائيل برون-بيفيه رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) “لا يمكن التهاون في هذا”، وعلقت الجلسة واستبعدت النائب سيباستيان ديلوجو الذي قُلص راتبه إلى النصف لمدة شهرين.

ولوح ديلوجو بالعلم دعما للفلسطينيين وسط وابل من الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

وأحدثت الحرب حالة من الاستقطاب في الرأي العام حول العالم.

وقال ديلوجو لصحفيين “لوحت بالعلم الفلسطيني في الجمعية الوطنية العامة… لأن في الوقت الذي أتحدث فيه تبيع فرنسا أسلحة وتبيع مكونات لإمداد الجيش الإسرائيلي”. وأضاف “ثمة إبادة جماعية تحدث هناك”.

ووقع الحادث خلال إجابة فرانك رييستيه وزير الدولة في وزارة التجارة سؤالا عن الوضع في قطاع غزة حيث أثار هجوم إسرائيل على حماس تنديدا دوليا لارتفاع عدد القتلى من المدنيين.