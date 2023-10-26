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مجلس النواب الليبي لسفراء الدول الداعمة لإسرائيل: غادروا ليبيا فوراً!

26 - أكتوبر - 2023
علم ليبيا

علم ليبيا

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هدد مجلس النواب الليبي (الأربعاء 25-10-2023) بوقف تصدير النفط والغاز للدول الداعمة لإسرائيل، في حال عدم توقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الدائرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال المجلس، في بيان، إن “الحرب الدائرة في غزة اليوم هي حرب إبادة جماعية تقودها الولايات المتحدة والغرب في مواجهة شعب أعزل ومحاصر”.

وأضاف أنه “من منطلق المسؤولية التاريخية والإنسانية، نطالب سفراء الدول الداعمة للكيان المحتل في جرائمه مغادرة البلاد فورا”.

كما حذّر المجلس أنه في حال عدم توقف المجازر التي يرتكبها هذا العدو الصهيوني، سيطالب الحكومة الليبية بوقف تصدير النفط والغاز للدول المساندة لإسرائيل.

كما اعتبر زيارة قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى إسرائيل، وإعلان دعمهم لها، يهدف إلى إبادة الشعب الفلسطيني، ووأد حقه المشروع في المقاومة وبناء دولته المستقلة.

ولم يتضح كيف سيطبق طلب مغادرة السفراء الغربيين، إذ تقع مقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية في العاصمة طرابلس (غربي ليبيا)، وهي منطقة خاضعة للحكومة المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي لا تحظى بدعم واعتراف مجلس النواب الذي يتخذ مقرا له في شرق البلاد.

    المصدر :
  • الجزيرة

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