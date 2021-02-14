مجلس الوزارء الإماراتي يبارك الإنجاز التاريخي بوصول مسبار الأمل للمريخ

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الإنجاز التاريخي الذي حققه أبناء وبنات الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ يؤكد أن العزيمة والإصرار كانا العامل الأساسي وراء النجاح.

وأكد أن الرهان على الشباب وتعزيز قدراتهم ودعم مشاركتهم وتواجدهم في قلب مسيرة التنمية يعتبر نهجاً راسخاً تؤمن به الإمارات منذ قيام الاتحاد وحتى الآن، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء والذي عُقد، الأحد، في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة.

وأشاد المجلس خلال جلسته بالإنجاز التاريخي لدولة الإمارات وللأمة العربية والإسلامية بوصول مسبار الأمل للمريخ، فيما اعتمد عدداً من القرارات والمبادرات في إطار تطوير العمل الحكومي الاتحادي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء.. باركنا في بدايته الإنجاز التاريخي لدولة الإمارات بوصول مسبار الأمل للمريخ”.

وأضاف: “إنجاز نبدأ به الخمسين القادمة في دولة الإمارات عبر مشروع استطاع الوصول بطموحات العرب العلمية لمحطات جديدة”.

وكان مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ قد أعلن أن “مسبار الأمل” أرسل أولى صوره التي التقطها للكوكب الأحمر.

وجاءت الصورة وفقاً للخطط الزمنية الموضوعة، مدشناً بذلك بداية مرحلة جمع 1000 جيجابايت من البيانات الجديدة عن كوكب المريخ بهدف استخدامها لإحداث نقلة نوعية في العلوم العالمية وقطاع الفضاء.