استمع لاذاعتنا

مجلس الوزراء الإسرائيلي يصادق على اتفاقية الإعفاء من التأشيرات مع الإمارات

منذ 4 دقائق
إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاق الاعفاء المتبادل من التأشيرات

إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاق الاعفاء المتبادل من التأشيرات

A A A
طباعة المقال

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، على اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع الإمارات، وهو أول اتفاق من نوعه لإسرائيل مع دولة عربية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل التصويت في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: “هذه هي الدولة العربية الأولى التي نوقع معها مثل هذا الاتفاق وهذه خطوة ستسهل السياحة المتبادلة”.

وصوت الوزراء بالإجماع على الاتفاقية التي تم توقيعها في تل أبيب الشهر الماضي، وصادقت حكومة الإمارات عليها في 1 نوفمبر، مما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما.

تجدر الإشارة إلى أن حتى واشنطن، أقرب حليف لإسرائيل، رفضت حتى الآن التوقيع على اتفاقية إعفاء من التأشيرات مع تل أبيب.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي صادق بداية الشهر الجاري على اتفاقية مع إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من متطلبات تأشيرة الدخول، وهي واحدة من الاتفاقيات بين الحكومتين بعد تطبيع العلاقات.

وكان وفد إماراتي حكومي، وصل إلى إسرائيل في 20 أكتوبر الماضي، وبحث التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا، ووقع الجانبان أربع اتفاقيات في قطاعات اقتصادية مختلفة.

وضم الوفد الإماراتي وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش.

ووقعت الإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل منتصف شهر سبتمبر في واشنطن وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    المزيد من أخبار العالم

    ليندا غرينفيلد
    ليندا غرينفيلد مرشحة بايدن لمنصب مندوبة أمريكا الدائمة بالأمم المتحدة
    إيران تدعم هجمات إلكترونية لسرقة أسرار كورونا
    كورونا
    إيران تدعم هجمات إلكترونية لسرقة معلومات لقاح كورونا
    سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله
    وفاة رئيس موريتانيا الأسبق سيدي محمد

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لقاح ضد كورونا
    أمل البشرية يتلخص بـ “سائل” … ما هي قصة “الحمض النووي الرسول”؟
    كورونا
    هذه المادة إذا لم تتوفر في الدول لن يحصلوا على اللقاح
    الدولار في السوق السوداء
    بعد مد وجزر … الدولار إلى 30 ألف ليرة لبنانية