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مجلس الوزراء السعودي: ممارسات إيران تهديد للأمن والسلم الدوليّين

9 - مارس - 2021
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان بن عبد العزيز

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حذر مجلس الوزراء السعودي في جلسته عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، من أن الممارسات الإيرانية تعتبر تهديداً للأمن والسلم الدوليين.

وأكد المجلس على أن المحاولتين الإرهابيتين لاستهداف رأس تنورة والظهران ما هما إلا انتهاك سافر للقوانين الدولية، مشيراً إلى أنهما تستهدفان بدرجة أكبر الاقتصاد العالمي.

كما جدد على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من ممارسات طهران.

وتابع أن ما اتخذته المملكة من إجراءات كان لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي، مؤكداً على ضرورة وقف الاعتداءات الإرهابية لضمان استقرار إمدادات الطاقة، وأمن الصادرات البترولية، وضمان حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي كانت كثفت خلال الأيام الماضية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة.

وأثارت تلك المحاولات إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

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