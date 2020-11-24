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مجلس الوزراء السعودي: هجمات الحوثيين تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 25 - نوفمبر - 2020 12:02 صباحًا
اجتماع الملك سلمان بمجلس الوزراء السعودي

اجتماع الملك سلمان بمجلس الوزراء السعودي

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اعتبر مجلس الوزراء السعودي أنّ هجمات الحوثيين على منشآت حيوية تستهدف “عصب الاقتصاد العالمي وأمن إمداداته”.

وشدد مجلس الوزراء على “أھمية التصدي لمثل ھذه الأعمال التخريبية والإرھابية والجھات التي تقف خلفها”.

واندلع أمس الإثنين حريق في خزان وقود بمحطة توزيع منتجات بترولية في مدينة جدة السعودية نتيجة هجوم للحوثيين.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، كان قد أكد ثبوت تورط الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بهذا الاعتداء الإرهابي الجبان، والذي لا يستهدف المقدرات الوطنية للمملكة، وإنما يستهدف عصب الاقتصاد العالمي، وإمداداته وكذلك أمن الطاقة العالمي.

وأوضح المالكي مساء الاثنين أن هذا الاعتداء الإرهابي هو امتداد للأعمال الإرهابية باستهداف المنشآت النفطية في بقيق وخريص، والتي تبنتها الميليشيات الحوثية وأثبتت الأدلة والبراهين تورط النظام الإيراني في تلك الهجمات الإرهابية، باستخدام أسلحة نوعية إيرانية من نوع كروز وطائرات بدون طيار مفخخة.

كما بيّن أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومنها المنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة يخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العُرفية ويرتقي إلى جرائم حرب.

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