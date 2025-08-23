مجلس شيوخ تكساس يقر خريطة الكونغرس الجديدة لصالح الجمهوريين

وافق مجلس الشيوخ في ولاية تكساس الأميركية بشكل نهائي على خريطة تصويت الكونغرس الجديدة ذات التوجه الجمهوري، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، وأرسلها إلى الحاكم غريغ أبوت للتوقيع عليها.

وسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاهداً إلى إقرار هذه الخريطة لمساعدة الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته الضئيلة في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026. وتتضمن الخريطة 5 دوائر انتخابية جديدة من شأنها تعزيز وضع الجمهوريين.

ومن المتوقع أن يوقع أبوت الجمهوري سريعاً على الخريطة لتصبح قانوناً، لكن الديمقراطيين تعهدوا بالطعن عليها أمام المحكمة.

ودفعت جهود ترامب والهيئة التشريعية ذات الأغلبية الجمهورية في تكساس الديمقراطيين في الولاية إلى تنظيم إضراب لمدة أسبوعين، ما أدى إلى موجة من جهود إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في جميع أنحاء البلاد.

وكان الديمقراطيون قد استعدوا لإظهار أخير للمقاومة، مع خطط لدفع التصويت في مجلس الشيوخ إلى ساعات الصباح الباكر في محاولة أخيرة لتأخير إقرار القانون.

وحاول الديموقراطيون الذين يشكلون أقلية في برلمان تكساس، عرقلة إقرار الخريطة الانتخابية الجديدة من خلال مغادرة الولاية في مطلع أغسطس (آب) لمنع تحقيق النصاب خلال جلسة التصويت، لكن الجلسة عقدت الأربعاء عند عودتهم.

وردّا على خطوة تكساس، باشرت ولاية كاليفورنيا التي يحكمها الديموقراطي غافين نيوسوم تدابير مماثلة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يتيح للديموقراطيين الفوز بخمسة مقاعد إضافية في الكونغرس، ما يسمح بالتعويض عن التراجع أمام الجمهوريين في تكساس.