مجموعة الدفاع البريطانية تتوقع جني 6.17 مليار دولار من صفقة طائرات "يوروفايتر" بين بريطانيا وتركيا

منذ ساعة واحدة
طائرات "يوروفايتر"

قالت مجموعة الدفاع البريطانية (بي.إيه.إي سيستمز)، اليوم الاثنين، إنها تتوقع جني إيرادات 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.17 مليار دولار) من صفقة مع الحكومة البريطانية اشترت بموجبها تركيا 20 طائرة يوروفايتر تايفون.

وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم، أن ستارمر وقع صفقة قيمتها ثمانية مليارات جنيه إسترليني (10.74 مليار دولار) مع تركيا لشراء 20 طائرة يوروفايتر تايفون المقاتلة.

ووقّعت تركيا وبريطانيا في يوليو الماضي اتفاقا مبدئيا لشراء 40 طائرة تايفون، وذلك بموافقة أعضاء كونسورتيوم يوروفايتر، ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، التي تمثلها شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.

والتقى ستارمر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة اليوم حيث وقعا الاتفاقية، والتي تأتي في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى الاستفادة من الطائرات الحربية المتطورة لمواكبة خصومها الإقليميين مثل إسرائيل، التي شنت غارات في جميع أنحاء الشرق الأوسط هذا العام.

وسعت تركيا، التي تتمتع باستقرار في علاقاتها مع الغرب منذ سنوات، إلى شراء مقاتلات يوروفايتر وكذلك طائرات إف-35 الأمريكية الصنع لدعم أسطولها المتقادم المكون في معظمه من طائرات إف-16.

وتتجه أوروبا على نحو متزايد إلى تركيا، ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي والمصدر الرئيسي للطائرات المسلحة المسيرة، لتعزيز جناحها الشرقي وربما دعم أي قوة مستقبلية لتحقيق الاستقرار في أوكرانيا بعد الحرب.

وذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي نقلا عن شخص مطلع أن تركيا تقترب من إبرام صفقة تتلقى بموجبها على الفور 12 طائرة تايفون، وإن كانت مستعملة، من مشترين سابقين مثل قطر وعمان لتلبية احتياجاتها الفورية، على أن يأتي المزيد من الطائرات الجديدة من بريطانيا في السنوات المقبلة.

وزار أردوغان الأسبوع الماضي قطر وعُمان لمناقشة الخطة.

