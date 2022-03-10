مجموعة الدفاع الخليجية الأمريكية تدين سلوك إيران التخريبي

دانت مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المختصة بالدفاع الصاروخي سلوك إيران التخريبي عبر استخدام الصواريخ الباليستية وكروز.

وعقدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون في الرياض، الأربعاء، اجتماعاً لمجموعة العمل الخليجية-الأمريكية المشتركة المختصة بالدفاع الجوي المتكامل والدفاع الصاروخي ومجموعة العمل المختصة بالأمن البحري.

وأكدت مجموعات العمل على الشراكة الدفاعية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون، مجددة الالتزام المشترك للجانبين بالحفاظ على الأمن الإقليمي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة .

وناقش المجتمعون مجموعة من التهديدات التي تواجه المنطقة مع التركيز على المجالين الجوي والبحري، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأعاد المشاركون التأكيد على ما ورد في بيان مجموعة العمل الخليجية-الأمريكية المشتركة بشأن إيران، الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021.

وأدانوا مجدداً سلوك طهران التخريبي من خلال وكلائها والاستخدام المباشر للصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وأنظمة الطائرات بدون طيار المتطورة، حيث استخدمت إيران هذه الأسلحة ودعمت التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى لشن مئات الهجمات في المنطقة.

كما شددت الولايات المتحدة ودول المجلس على أهمية تعزيز قدرة الدول الخليجية على مواجهة هذه التهديدات بشكل جماعي , ووضعوا رؤية مشتركة لردع التهديدات الأكثر إلحاحاً في المنطقة، خاصة التهديدات الجوية والصاروخية والبحرية.

فيما قدمت دول المجلس إيجازا عن جهودها في تعزيز التعاون الدفاعي المشترك، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

واتفقت الولايات المتحدة ودول المجلس على أهمية تطوير مبادرات للدفاع التكاملي ضد التهديدات الجوية، والصاروخية، والبحرية، وردعها.

ورحبت الولايات المتحدة ودول المجلس بفرص العمل المشترك بينها في هذا المجال، بما في ذلك العمل من خلال التدريبات والتمرينات المشتركة لمنع إيران من تعريض المنطقة للخطر من خلال استخدام ونشر الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والأسلحة البحرية وأنظمة الطائرات بدون طيار المتطورة، ونشرها لهذه الأسلحة في المنطقة، مما يشكل تهديدا واضحا للأمن والاستقرار الإقليميين.