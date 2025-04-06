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مجموعة السبع: التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان تزعزع الاستقرار

منذ 5 ساعات
مجموعة السبع

مجموعة السبع (رويترز)

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وصف وزراء خارجية دول مجموعة السبع التدريبات العسكرية التي أجرتها الصين الأسبوع الماضي حول تايوان بأنها استفزازية ومزعزعة للاستقرار، كما شددوا على ضرورة إجراء حوار من أجل “حل القضايا سلميا”.

وقال وزراء الخارجية في بيان مشترك اليوم الأحد “هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار والمتكررة باستمرار تزيد من التوتر عبر المضيق وتعرض الأمن والازدهار العالمي للخطر”.

وأضافوا “يواصل أعضاء مجموعة السبع تشجيع حل القضايا سلميا من خلال الحوار البناء”.

واختتم الجيش الصيني في الأسبوع الماضي مناورات حربية استمرت يومين حول تايوان، حيث أجرى تدريبات طويلة المدى بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي، مما مثل تصعيدا للتدريبات حول الجزيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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