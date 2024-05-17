مجموعة السبع باستثناء أمريكا تحذر إسرائيل من تداعيات الهجوم على رفح

قالت وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية 13 دولة حذروا إسرائيل من تنفيذ هجوم عسكري شامل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كما طالبت تلك الدول أيضا، في خطاب، بتوفير المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني.

ووقع على الخطاب، المكون من 4 صفحات والمؤرخ يوم الأربعاء الماضي، جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع الصناعية الكبرى باستثناء الولايات المتحدة.

وشدد الوزراء، في الخطاب الموجه إلى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على أن “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها”، وأدانوا عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي الوقت ذاته، دعوا حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القيام بكل ما في سلطتها للتخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة في قطاع غزة.

ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن الوزراء دعوا أيضا إسرائيل إلى فتح جميع المعابر الحدودية إلى داخل القطاع الساحلي من أجل دخول المساعدات، بما في ذلك معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقبل نحو أسبوع، تقدم الجيش الإسرائيلي من ناحية الشرق تجاه رفح، على الرغم من التحذيرات الدولية القوية.

ومنذ ذلك الوقت، سيطر جيش الاحتلال أيضا على الجانب الفلسطيني من المعبر الحدودي بين غزة ومصر، وأغلق المعبر المهم أمام المساعدات الإنسانية، وتتبادل إسرائيل ومصر الاتهامات في هذا الشأن.

ووقّع الخطاب وزراء خارجية دول مجموعة السبع: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا، جنبا إلى جنب مع أستراليا والدانمارك وفنلندا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والسويد.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الخميس، نشر المزيد من القوات في رفح.

ووفقا للجيش الإسرائيلي فقد تم استهداف مئات الأهداف وتدمير العديد من الأنفاق.

ووفقا للأمم المتحدة فقد فر حوالي 600 ألف شخص من المدينة الحدودية مع مصر.

وتبرر إسرائيل اجتياح رفح بزعم أنها “المعقل الأخير لحركة حماس”، رغم تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لوجود نحو 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم 1.4 مليون نازح.

وجاء التصعيد الإسرائيلي على رفح رغم إعلان حماس، الاثنين، قبولها بالمقترح المصري ـ القطري لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادعى أن موقف الحركة يهدف إلى “نسف دخول قواتنا إلى رفح”، و”بعيد كل البعد عن متطلبات” تل أبيب الضرورية.