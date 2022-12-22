مجموعة السبع تتعهد بتقديم 32 مليار دولار لدعم أوكرانيا في 2023

قال وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في بيان مشترك (الخميس 22-12-2022) إن دول المجموعة جمعت نحو 32 مليار دولار لتمويل ودعم أوكرانيا اقتصاديا العام المقبل، وأضافوا أنهم مستعدون لتقديم المزيد إذا لزم الأمر.

وقال الوزراء “ما زلنا ملتزمين بقوة بمعالجة احتياجات التمويل العاجلة لأوكرانيا”. وشجع الوزراء المانحين الآخرين على زيادة مساهماتهم في الدولة التي مزقتها الحرب.

وجاء في البيان إن تعهد مجموعة السبع البالغ 32 مليار دولار يشمل 19 مليارا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان وزراء الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا إن أوكرانيا حصلت على المبلغ بالكامل في أو في طريقها للحصول عليه.

وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن دعم أوكرانيا بعد الغزو الروسي ما زال يمثل أولوية لمجموعة السبع. وتسلم ألمانيا التي تولت رئاسة المجموعة هذا العام القيادة إلى اليابان لعام 2023.

في سياق متصل، أعلنت واشنطن، عن تزويد أوكرانيا بمنظومة باتريوت الأكثر تطورا للدفاع الجوي، في صفقة بلغت قيمتها 1.85 مليار دولار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، إن “حزمة المساعدات تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي”.

وعدد بلينكن قدرات منظومة باتريوت مؤكدا أنها “قادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى، وطائرات تحلق على علو يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها حتى الآن”.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن “المساعدات لأوكرانيا تشمل أيضًا أنظمة دفاع جوي وقدرات تسهم في تنفيذ ضربات دقيقة”.