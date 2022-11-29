مجموعة السبع تتفق على تنسيق التحقيقات في جرائم حرب محتملة بأوكرانيا

وافقت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الثلاثاء على إنشاء شبكة لتنسيق التحقيقات في جرائم الحرب كجزء من حملة لمحاكمة المشتبه في تورطهم في ارتكاب فظائع محتملة في أوكرانيا.

وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان في بيان “الفحص القضائي للفظائع التي ارتُكبت في أوكرانيا سيستغرق سنوات وربما عقودا. لكننا سنكون مستعدين جيدا وسنستمر بقدر ما يتطلبه الأمر”.

جاء ذلك بعد اجتماع لوزراء عدل مجموعة السبع في برلين، حضره أيضا المدعون الخاصون للمحكمة الجنائية الدولية والمدعي الاتحادي الألماني ووزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا.

وقال الوزراء في إعلان مشترك إن دول مجموعة السبع ستكفل وجود نقطة اتصال مركزية في كل دولة للتقاضي في الجرائم الدولية.

وقال بوشمان للصحفيين إن هذا سيكفل إمكانية مشاركة المعلومات المتعلقة بالأدلة والمتطلبات القانونية بين الدول والمنظمات الدولية.

وأضاف أنه يجب تسجيل أقوال ضحايا الاعتداء الجنسي أمام القضاء بحيث لا يضطر الضحايا إلى الإدلاء بأقوالهم إلا مرة واحدة.

وأشاد بوشمان باجتماع اليوم الثلاثاء باعتباره أول تجمع من نوعه في تاريخ مجموعة السبع. وكان بوشمان قد أشاد من قبل بالدور القيادي لألمانيا في محاكمة جرائم الحرب في دول أخرى.

وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، أدانت ألمانيا ضابطي استخبارات سوريين سابقين في محاكمة مهمة ضد التعذيب المدعوم من الدولة في سوريا.