مجموعة السبع تدين “الفظائع” الروسية في أوكرانيا

أدان وزراء خارجية دول مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ما وصفوه بالفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا وأضافوا أن المسؤولين عنها سيخضعون للمحاسبة.

وقال بيان مشترك للوزراء أصدرته بريطانيا “نحن وزراء خارجية مجموعة السبع … والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ندين بأشد العبارات الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في بوتشا وعدد من البلدات الأوكرانية الأخرى”.

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء موجة جديدة من العقوبات المالية التي وصفتها بالمدمرة، على موسكو والتي تستهدف مصارف كبرى وأفرادا من النخبة الروسية من بينهم ابنتا الرئيس فلاديمير بوتين، كما حظرت على الأميركيين الاستثمار في روسيا.

وصرح مسؤول أميركي كبير للصحفيين بأن العقوبات الجديدة تتضمن حظرا كاملا على مصرف سبير بنك، الذي يمتلك ثلث إجمالي الأصول المصرفية في روسيا، ومصرف ألفا بنك. وأشار إلى أن معاملات النفط والغاز مستثناة من هذه العقوبات.

وربط الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات الجديدة على روسيا بما يقول الغرب إنها فظائع ارتكبتها القوات الروسية في مدينة بوتشا الأوكرانية.

في المقابل، اتهم الرئيس الروسي -خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يوم الأربعاء- السلطات الأوكرانية بالوقوف وراء “الاستفزازات السافرة” بمدينة بوتشا حيث اكتشفت جثث مدنيين عقب انسحاب القوات الروسية.